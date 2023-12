Code geel in Drenthe; mogelijk ontwaken we in een witte wereld

Het lijkt erop dat we morgenochtend wakker zullen worden in een witte wereld in Drenthe. Naar verwachting begint het vanavond te sneeuwen en die sneeuw zal dan ook blijven liggen. Vanwege de verwachte gladheid is daarom voor Drenthe code geel afgegeven die vanaf 21.00 uur geldt.

Code geel geldt voor het hele land. Op dit moment is de weerswaarschuwing al van kracht in Zeeland. Vanuit het Zuidwesten trekken de sneeuwbuien dan langzaam richting het Noorden.

Meer sneeuw in het Westen

KNMI geeft voor Drenthe de weerswaarschuwing af tussen 21.00 uur vanavond en 5.00 uur morgenochtend. RTV Drenthe-weerman Hans Nienhuis voorziet ook pas in de tweede helft van de avond sneeuw voor Drenthe. "Het Westen krijgt wat meer sneeuw dan wij hier door de invloed van de zee. Hoe dichter aan de kust, hoe beter de sneeuwkansen zijn. Het zuiden van Drenthe is vanavond het eerst aan de beurt qua sneeuw, daarna volgt het noorden van de provincie."

Paar centimeter sneeuw

Volgens Nienhuis kan het ook echt wel even wit worden. "Het gaat een aantal uren sneeuwen. De intensiteit van de sneeuwval is niet heel hoog, maar we lijken toch echt wel een paar centimeter te krijgen. Ik ga uit van 3 of 4 centimeter voor Drenthe. Het is grotendeels droge sneeuw en de temperatuur is vanavond 0 tot -1 graden. Dus morgenochtend moeten we echt wel rekening houden met gladheid en een wit dekje in Drenthe."

Volgens de RTV Drenthe-weerman is eventuele sneeuwpret wel van korte duur. De temperatuur stijgt uiteindelijk morgen naar 1 of 2 graden. In de middag volgt opnieuw neerslag, waarschijnlijk natte sneeuw die overgaat in regen.