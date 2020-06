Black Lives Matter-demonstratie in Emmen afgelopen

De organisatie gaf met kruizen op de grond aan waar mensen mochten staan. Demonstranten leken zich daar aan te houden, veel van hen droegen ook een mondkapje. Tijdens de demonstratie waren verschillende sprekers en was muziek te horen.

De demonstratie was op parkeerplaats De Vreding. Er waren zo'n tweehonderd mensen bij aanwezig. Volgens handhavers verliep de demonstratie rustig.

Eerst wilde de organisatie demonstreren op het Raadhuisplein, maar in overleg met de gemeente werd uitgeweken naar een andere locatie. Op de parkeerplaats konden maximaal 750 mensen op anderhalve meter afstand staan. Mochten er meer mensen komen, dan kon er worden uitgeweken naar de parkeerplaats achter bioscoop Kinepolis.

Een van de sprekers tijdens de demonstratie was Istahil Abdulahi. Zij woont 28 jaar in Emmen en is naar eigen altijd geconfronteerd met racisme. "Het maakt niet uit of ik boodschappen doe of aan het werk ben: iedereen maakt wel opmerkingen tegen mij."

Wanneer Abdulahi tijdens Sinterklaas haar kinderen naar school bracht, werd tegen haar gezegd dat zwarte piet al binnen is. "Er werd ook tegen mijn dochter gezegd dat ze een zwarte moeder heeft. Ik heb mijn dochters geleerd dat ze dan moeten zeggen dat ze ook een witte vader hebben. Dan waren de kinderen stil."

Tegendemonstratie

Op sociale media werd gesproken over een tegendemonstratie, genaamd All Lives Matter. De gemeente had niets officieel vernomen over die tegendemonstratie. Ook was er geen vergunning voor aangevraagd.

Wel stond een handjevol tegendemonstranten net buiten de parkeerplaats.

Een handjevol tegendemonstranten staat net buiten de parkeerplaats (Rechten: RTV Drenthe/Kim Stellingwerf)

Drone

De politie was op de achtergrond aanwezig. Daarnaast hield de politie vanuit de lucht met een drone de demonstratie in de gaten.