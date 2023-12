Klanken midwinterhoorn vullen de lucht tijdens wandeltocht Zorgvlied

Haal je mondstukje maar uit de la, want er mag weer op de midwinterhoorn worden geblazen. In Zorgvlied zijn ze dolblij en vieren ze dat met een speciale wandeling.

"We organiseren nu voor de tweede keer de midwinterhoornwandeling. Wandelaars kunnen een route kiezen van vijf of tien kilometer en ondertussen staan er op wat plekken langs de weg mensen die op de grote hoorn blazen. Je kunt dus lekker door de bossen lopen en genieten van het geblaas", vertelt Marten Brak van de organisatie.

Halverwege is er een koffiepauze, daar worden de wandelaars opgewacht door drie mensen die wat oefenen met de midwinterhoorn. Dat kan op bekijks rekenen, steeds meer wandelaars nemen een kijkje. Krista Winters is één van de mensen die meedoet met de tocht vandaag. "Gezellig met de familie in de natuur en genieten van de muziek."