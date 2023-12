De Week van Drenthe: Verdachten in zaak Cas Steenbergen en (kunst)ijspret in Assen en Emmen

Een week waarin twee aanhoudingen werden gedaan in het onderzoek naar de dood van Cas Steenbergen, maar ook een week met kunstijs-pret in Asen en Emmen. Maar er was nog meer nieuws in Drenthe.

Op maandag maakt de politie bekend dat er een 20-jarige verdachte is aangehouden in het onderzoek naar de dood van Cas Steenbergen. In het tv-programma Opsporing Verzocht had de politie aandacht besteed aan het overlijden, na een bezoek aan CH De Wolden in Veeningen, in juli vorig jaar. Eerst dacht de politie aan een noodlottig ongeval, maar door nieuwe informatie kijkt de politie nu ook naar de mogelijkheid dat de 23-jarige Steenbergen overleed na een mishandeling. Een dag later wordt een tweede verdachte aangehouden, een man van 18 jaar. Beide mannen komen uit De Wolden, en worden later in de week weer vrijgelaten. De 20-jarige man blijft verdachte, de jongeman van 18 niet.

Holland Casino krijgt op dinsdag toestemming om een nieuw pand te bouwen in Eelderwolde, gemeente Tynaarlo. Het casino zat eerst in de stad Groningen, maar brandde in 2017 af. Het bedrijf krijgt van de gemeenteraad toestemming voor de nieuwbouw, die vrijwel op de provinciegrens komt te staan. Alleen ChristenUnie en CDA stemden tegen, omdat zij principieel tegen gokken zijn.

Nu de winter op gang komt en de temperaturen dalen, gaan de warme huiskamers van het Leger des Heils woensdag weer open. De warme huiskamer heeft volgens Roelof Wolfs van het Leger des Heils een dubbele betekenis. "Het is natuurlijk letterlijk warm hier. Dus als je het je niet kan veroorloven om thuis de kachel aan te zetten, dan kun je hier warm zitten en een kop koffie drinken. Maar het is ook warmte in een andere context. De gezelligheid, even een arm om je schouder als je het moeilijk hebt."

Op donderdag eist het Openbaar Ministerie (OM) twintig jaar celstraf in de zogeheten Kofferbakmoord-zaak. Die draait om de moord op Ralf Meinema, die in maart 2017 werd gevonden in de kofferbak van zijn eigen auto. De auto lag half in het Stieltjeskanaal. Verdachte Hans O. (45) werd door de rechtbank eerder vrijgesproken, maar het OM ging in hoger beroep. De rechtbank in Assen heeft het bewijs in de eerdere rechtszaak niet goed ingeschat, vindt het OM.