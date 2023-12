Een auto is zondagmiddag uitgebrand op de parkeerplaats van de oude vuilnisbelt aan de Fortweg in Emmen. De auto stond geregistreerd als gestolen.

De brand ontstond even na 15 uur, en stond al in lichterlaaie toen de brandweer aankwam. Het vuur is geblust, maar de auto brandde helemaal uit. Er was niemand bij de auto aanwezig, en de parkeerplaats was verder verlaten.