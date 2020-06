Nieuw bestuur redt vv Zuidlaarderveen: 'Biertje drinken, frikandelletje erbij'

Het oude bestuur had de leden van vv Zuidlaarderveen voor een ultimatum gesteld. Of een nieuw bestuur moest opstaan of de stekker werd uit de club gehaald. "Toen hebben we besloten de handschoen zelf aan te pakken", vertelt Hake met trots. Hij is iedere vrijdag op de club te vinden om met zijn vrienden zeven tegen zeven te spelen.

Meer leden en activiteiten

"Ik voetbal hier al 28 jaar. Ja, dan heb je wel een hart voor de club", zegt Maarten Booijenga. Hij woont in de stad Groningen, maar reist iedere vrijdagavond naar Zuidlaarderveen. "Het zou heel zwaar zijn als dat weg zou vallen. Gelukkig zijn er jongens opgestaan en gaan we nog even door. Ik ben hen heel dankbaar en heb al gezegd dat ik wel bardiensten wil draaien."

In het seizoen 2014/2015 schitterde vv Zuiderlaarderveen nog in de derde klasse. Daarna ging het bergafwaarts met de Noord-Drentse rood-zwarten. Door een sterk teruglopend ledenaantal ging de stekker er bijna uit. Hake: "We willen meer leden aantrekken, activiteiten op de club organiseren en de binding met het dorp versterken."

Frikandelletje

Ook Yorrick Schollema is erg blij met de wederopstanding van vv Zuidlaarderveen. "Beetje ouderwets geouwehoer", grijnst Schollema. "Daarna een biertje drinken, frikandelletje erbij. Ik hoop dat we nog lang kunnen voetballen 'op' Zuidlaarderveen."

Na de zomer komt de hoofdmacht niet uit in de zesde klasse bij de reserves, maar in de vijfde klasse. "Misschien dat ik soms op zondag eens bijspring", besluit Booijenga met een stiekeme lach. "Maar ik weet niet of dat zo'n goed plan is."