Organisatie en gemeente tevreden over Black Lives Matter-demonstratie

Ook de organisatie is blij met hoe de demonstratie vanmiddag is verlopen. "Het ging voor mijn gevoel heel erg goed. Alles verliep soepel en mensen waren heel enthousiast", vertelt Fowzia Kilincci.

Minder snel uitspreken

Reden voor Kilincci om de demonstratie te organiseren, is dat zij het gevoel heeft dat mensen zich hier minder snel uitspreken. "Ik vind het belangrijk om dit protest te organiseren, zodat mensen zich wel durven uit te spreken en wel iets doen om wat te veranderen."

Ook organisator Jonathan Nahimana vindt dat mensen in Drenthe zich niet over racisme uitspreken. "Het wordt een beetje weggestopt. Ik heb eerder een keer over dit soort zaken gesproken. Daarom doe ik nu ook mee met de demonstratie: om mijn steentje bij te dragen."

Tegendemonstranten

Een handjevol tegendemonstranten stond net buiten de parkeerplaats. "Dat waren mensen die een andere opvatting hebben, zij hielden zich gedeisd. Er was een spandoek aan de zijkant, iemand riep af en toe eens wat... Je kunt niet alles voorkomen, maar dit geeft ook niet zoveel", zegt burgemeester Van Oosterhout.

Van Oosterhout zegt dat de gemeente ook een plek had voor tegendemonstranten. "Maar zij bleven hier in de buurt van de parkeerplaats. Het was heel rustig." Overigens was er bij de gemeente ook geen aanvraag gedaan voor een tegendemonstratie.

De gemeente Emmen had vooraf rekening gehouden met meerdere scenario's. "Bij dit soort demonstraties gaan altijd meerdere scenario's over tafel." Welke dat waren, wil de burgemeester niet zeggen. "Maar ik kan wel zeggen dat enkele tientallen mensen hiermee bezig zijn, zowel in de aanloop naar de demonstratie als op de dag zelf."

