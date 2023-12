Rode Kruis: 'We zijn hier ook voor het psychosociale aspect. Een praatje en een schouder'

Sinds zaterdagavond zijn vrijwilligers van het Rode Kruis in Ter Apel aanwezig om asielzoekers te helpen, op verzoek van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). "Er is vooral behoefte aan fatsoenlijke slaapplaatsen. Maar we zijn er ook voor een schouder om op uit te huilen."

Woordvoerder Sandra van Houten van het Rode kruis legt aan RTV Noord uit wat haar organisatie kan betekenen voor de asielzoekers in Ter Apel.

"Dan moet je denken aan mobiele douches met een tent daarbij", zegt ze. "Daarnaast leveren we extra dekens, kussens, opblaasbare matrasjes en toiletspullen zoals zeep en shampoo. Er zijn vrijwilligers van ons aanwezig, die helpen met het uitdelen van de spullen en met de opbouw van de cabines."

Douchecabines

Het Rode Kruis begon zaterdagavond met het uitdelen van de spullen. Zondag is een begin gemaakt met de opbouw van de douchecabines en de tent. "Er moet nog een en ander gebeuren om de opbouw daarvan geschikt te maken."

Wat het Rode Kruis in Ter Apel aantrof? Van Houten: "Een collega van mij die op locatie is vond het schrijnend om te zien dat er mensen zijn die al dagenlang de nacht hebben moeten doorbrengen in de wachtruimte, op stoelen of op de grond."

Directeur-generaal van de IND Rhodia Maas gebruikte eerder ook de term 'schrijnend' om de situatie te duiden.

Het azc is overvol, constateert het Rode Kruis. "De accommodatie is niet gebouwd op het aantal mensen dat er nu is. Dat geldt dan bijvoorbeeld voor de douches. Je kunt je voorstellen dat dat geen fijne situatie is voor de mensen die daar in de wachtruimte moeten verblijven", zegt van Houten.

Fatsoenlijke slaapplaats

Waar ook vooral behoefte aan is, is een fatsoenlijke slaapplaats. "Als je goed slaapt, kom je vaak ook wat makkelijker de dag door. Dat psychosociale aspect nemen we ook mee. Een praatje, een schouder om op uit te huilen. Ook daarvoor zijn onze vrijwilligers aanwezig."