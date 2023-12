Sneeuw zorgt voor gladheid en mooie plaatjes

In Drenthe is vanavond code geel van kracht geworden. Het KNMI waarschuwt voor gladheid door sneeuw. De waarschuwing geldt in elk geval tot 3 uur vannacht, maar ook daarna kan er gladheid optreden.

Vannacht en morgenochtend kan het plaatselijk ook glad worden door sneeuwresten en bevriezing van natte weggedeelten, aldus het KNMI. In de loop van de ochtend komt er van het zuiden uit een neerslaggebied met (natte) sneeuw dat naar het noorden trekt. Aan het einde van maandagavond verlaat deze winterse neerslag het noorden. Ook hierdoor kan het glad worden.

Paar centimeter sneeuw

Volgens RTV Drenthe-weerman Hans Nienhuis kan het ook echt wel even wit worden. "Het gaat een aantal uren sneeuwen. De intensiteit van de sneeuwval is niet heel hoog, maar we lijken toch echt wel een paar centimeter te krijgen. Ik ga uit van 3 of 4 centimeter voor Drenthe.Dus morgenochtend moeten we echt wel rekening houden met gladheid en een wit dekje in Drenthe."

Volgens de RTV Drenthe-weerman is eventuele sneeuwpret wel van korte duur. De temperatuur stijgt uiteindelijk morgen naar 1 of 2 graden. In de middag volgt opnieuw neerslag, waarschijnlijk natte sneeuw die overgaat in regen.