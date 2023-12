Uut de tied: van deze Drenten moesten we afscheid nemen in 2023

Het creatieve brein van warenhuis Vanderveen in Assen is niet meer. Op 16 juli overlijdt Jelle Vanderveen. Hij oogst in zijn leven vooral bekendheid als directeur van Warenhuis Vanderveen in hartje Assen, een functie die hij in de jaren 70, 80 en 90 samen met zijn in 2017 overleden broer Ruurd bekleedt. Jelle Vanderveen sterft onverwacht in zijn slaap op 87-jarige leeftijd.

Augustus

In Tiendeveen overlijdt schapenhouder Jantinus de Groote op 2 augustus. De Groote is bekend vanwege zijn inzet voor boeren van wie dieren zijn aangevallen door een wolf. Hij pleit voor een betere schadevergoeding. Ook verliest hij zelf schapen door toedoen van een wolf. Hij noemt de vergoeding die hij krijgt 'een schijntje' en stapt naar de rechter. Maar die bepaalt dat de provincie geen extra vergoeding hoeft betalen. Schapenhouder Jantinus de Groote sterft op 66-jarige leeftijd.

Op 22 augustus overlijdt oud-burgemeester Mathilde van den Brink van Gieten. Van den Brink is de eerste vrouwelijke burgemeester in Drenthe. Ze begint in Gieten in 1980 en is daar tot in 1986 burgemeester. Het gemeentebestuur van Aa en Hunze, waar de oude gemeente Gieten nu onder valt, schrijft dat Van den Brink zich met toewijding heeft ingezet voor de gemeente Gieten en haar inwoners. Mathilde van den Brink is 82 jaar geworden.

Horecaman Cees Koning van hotel-restaurant Berg en Dal in Zeegse overlijdt op 28 augustus. Koning wordt geboren op 17 december 1949 in Noordlaren en is voorbestemd tot een carrière in de horeca. Hij verandert het hotel-restaurant van zijn ouders in een zaak van aanzien. In 2020 wordt hij ziek: lymfeklierkanker. Daar herstelt hij van, maar de ziekte komt begin dit jaar terug. Cees Koning sterft op 73-jarige leeftijd.

September

Op de eerste van deze maand overlijdt de zingende ambassadeur van Meppel. Piet Koopmans, vooral ook bekend van zijn herenmodezaak in de stad. Koopmans is zijn hele leven betrokken bij de stad en kan er uitvoerig over vertellen. Piet is ook jarenlang raadslid, eerst voor Gemeentebelangen, een partij die later fuseert met de VVD. En hij laat van zich horen bij voetbalwedstrijden, bij meerdere Meppeler clubs. Piet Koopmans is 81 jaar oud geworden.

De oudste vrouw van Drenthe overlijdt op 18 september. Anny van der Horn-Stulp is dan 105 jaar. Ze wordt in 1917 geboren en groeit als boerendochter op in een groot gezin van elf kinderen. Op de lagere school in Warfhuizen ontmoet ze haar man. Met hem woont ze op veel verschillende plaatsen in Nederland, met name in Groningen en Drenthe. Ze krijgen samen vier kinderen. Ook heeft ze vele klein- en achterkleinkinderen. Haar laatste jaren woont ze in een verpleeghuis in Rolde.

RTV Drenthe bezoekt Anny nog als ze 105 wordt. Haar schoonzoon Hilco Brouwer geeft dan al aan dat het ouder worden haar niet altijd even gemakkelijk valt. "Vrienden en kennissen zijn weggevallen, dat is moeilijk. En het is lastig om met haar te communiceren, want ze kan niet goed meer horen en ook niet telefoneren."