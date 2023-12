Wakker worden in wit Drenthe

Hoewel de dikte van het sneeuwpak lokaal verschilt, werd Drenthe vanochtend wakker in een witte wereld. En dat levert mooie plaatjes op.

In het noorden van Drenthe blijft de sneeuw langer liggen dan in het zuiden. "Ten noorden van Hoogersmilde en Emmen ligt de wegdektemperatuur nog onder nul. Daar blijft de sneeuw dan ook nog eventjes liggen. In het zuiden van Drenthe begint het langzaam wat weg te smelten'', zegt RTV-Drenthe-weerman Roland van der Zwaag.