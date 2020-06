Muzieklijst Harry's Blues 21 juni 2020

Jontavious Willis is afkomstig uit het dorpje Greenville, Georgia in het pittige oude Zuiden van de VS. Hij zong al op driejarige leeftijd gospel in de kerk, samen met opa. Georgia, bloedheet, vochtig en benauwd. Opgegroeid is hij volgens de regels van het boek. Familie, school en kerk. Braaf. Op weg naar een optreden deed hij zijn huiswerk. Al jong was hij onderweg in verschillende bluesvormen zoals Delta, Piedmont, Texas en Gospel. Grammy winnaars Taj Mahal en Keb' Mo' produceerden zijn tweede album Spectaculair class en omschrijven Jontavious als een bluestopper met de krassen van een zeventigjarige in het lichaam van een jongeman want hij is nog maar 22 jaar oud! In 2018 won hij bij het International Blues Challenge nog een Best Self-Produced CD Award met zijn eerste album 'Blue Metamorphosis'. Eens in de zoveel tijd zijn dit soort jongens er.