Wie is toch dat oude vrouwtje in Gasselte?

Markant en herkenbaar

Lang zoeken was niet nodig, want in ons eigen archief (Radio Drenthe, 2019) vinden we al snel dat het hier gaat om niemand minder dan Wemeltje Kruit. Wemeltje werd op 1 september 1887 geboren in Gasselte als dochter van arbeider Jan Kruit en van Geesje Smeeman. In haar jeugd werkte ze bij boeren op het land en in de huishouding. Ze werd in haar volwassen leven een koopvrouw en markant en herkenbaar dorpsfiguur. Buiten Gasselte heette ze Wemeltje, maar binnen het dorp sprak men van Wemelie.