De sprinter van voor corona keert terug op het spoor, meer bussen op de weg

Vier sprinters per uur laat de NS van maandag tot en met donderdag in de spits op het spoor tussen Assen en Groningen rijden. Op dit moment rijden daar twee sprinters per uur in de spits. De Nederlandse Spoorwegen stellen met een nieuw spoorboekje in te spelen op het veranderde reisgedrag van treinreizigers na corona.

Goede zaak

Reizigersorganisatie Rover in Drenthe is blij met de sprinters. "Het gaat om extra treinen in de spitsuren", zegt Will Gerbers van Rover. "Deze treinen zijn in de coronatijd wegbezuinigd, maar komen nu dus weer terug en dat is een goede zaak. 's Ochtends is het druk op het station van Assen met reizigers die naar Groningen willen, als de treinen dan vol zitten, dan kun je best even wachten, want de volgende gaat dan alweer snel."