Terrasbezoekers Assen door drukte weggestuurd: 'Geen tweede lockdown riskeren'

Cafés aan de Markt in Assen hebben in de nacht van zaterdag op zondag een lastige knoop moeten doorhakken. Vlak na middernacht besloten vier cafés gezamenlijk om de boel op slot te gooien. Het werd volgens hen te druk op de terrassen, waardoor de coronamaatregelen niet konden worden nageleefd.

Café 1809 Lodewijk Napoleon aan de Markt was één van de cafés die bezoekers moest verzoeken om te vertrekken. "Jammer, want het was een zwoele avond, het was gezellig en er hing een goede sfeer", blikt café-eigenaar Ronald Obbes terug.

Koppen bij elkaar

Omdat veel mensen door de goede weersomstandigheden op hetzelfde idee waren gekomen, werd het volgens Obbes te druk op de terrassen van de vier cafés die de deuren hadden geopend. De café-uitbaters staken daarop de koppen bij elkaar en kwamen met het oog op de veiligheid tot een vervelend besluit: iedereen moest de terrassen verlaten.

Het besluit werd desondanks goed opgepikt, vertelt Obbes. "Alle bezoekers vertrokken begripvol en geruisloos. Binnen een half uurtje was de Markt leeg." Volgens hem een mooi voorbeeld van hoe bezoekers de verantwoordelijkheid niet bij de horeca-ondernemers legden, maar ook zelf hand in eigen boezem staken. Omdat bezoekers zonder problemen de terrassen verlieten, was tussenkomst van de autoriteiten niet nodig.

Riskant

"Desondanks was het een moeilijke beslissing. Je wilt mensen immers vermaken", gaat Obbes verder. "Maar je wilt niet riskeren dat er een tweede lockdown komt. Daarom blijven we iedereen oproepen om goed en veilig met de situatie om te gaan waarin we zitten. Het is nog steeds niet voorbij, je ziet wereldwijd dat er nog steeds veel coronabesmettingen zijn."

Dat neemt niet weg dat de café-uitbaters in Assen zich zomaar neerleggen bij de situatie. Deze week vergaderen in ieder geval de horeca-ondernemers aan de Markt met de gemeente Assen hoe bezoekersstromen beter gereguleerd kunnen worden. Kortom, wordt vervolgd.

Lees ook: