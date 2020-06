Drenthe hotspot voor teken, app Teken-Alart biedt hulp

De kans op een tekenbeet in Drenthe is het grootst in het oosten en noorden van de provincie. Dat blijkt uit een nieuwe kaart in de Nature Today-app waar op basis van tien jaar aan tellingen een voorspelling wordt gedaan.

Iedere vierkante kilometer in Nederland krijgt in de app een eigen risicoprofiel. Per locatie is te zien hoe hoog de tekenactiviteit is, variërend in vijf schalen van minimaal tot zeer hoog. Door tien jaar lang gegevens te verzamelen kon een model worden ontwikkeld. Met actuele gegevens over het weer en het landschap wordt het profiel opgemaakt. "In totaal gebruiken we twintig tot dertig variabelen", zegt bioloog Arnold van Vliet van de Wageningen University. Hij is coördinator van Nature Today en nam het initiatief voor de nieuwe functie in de app.

Waarom juist in Oost- en Noord-Drenthe veel teken actief zijn, kan Van Vliet niet verklaren. "Drenthe is sowieso al een hotspot voor teken, er zijn ook veel gevallen van de ziekte van Lyme", zegt hij. "In Drenthe is er veel groen en we weten ook dat het aantal reeën van invloed is op het aantal teken, en die zitten er ook genoeg in Drenthe."

Toptijd voor teken

Met het inzichtelijk maken van de tekenactiviteit wil Van Vliet mensen bewust maken van het belang van controleren op teken. "Het is nu een toptijd voor teken. Zelfs bij middelmatig of geringe activiteit van teken moeten mensen alert zijn. Het controleren bij thuiskomst schiet er vaak bij in, daarom hebben we ook een mogelijkheid voor een notificatie ingebouwd. Mensen krijgen dan om 19.30 uur een berichtje die ze attendeert op het controleren. Als je teken snel verwijdert is de kans op het oplopen van de ziekte van Lyme verwaarloosbaar."

De afgelopen tien jaar nam het aantal tekenbeten in Nederland met zo'n 30 procent toe. Anderhalf miljoen keer per jaar is het raak. Jaarlijks veroorzaken de beten zo'n 27.000 keer de ziekte van Lyme.

Boswachter Pauline Arends had de ziekte van Lyme, vorig jaar vertelde ze over de slopende periode:

Week van de teek

Het is geen toeval dat de tekenkaart juist deze week verschijnt in de Nature Today-app. Het is namelijk de Week van de teek. "Die stond gepland voor april, maar is door corona verschoven", zegt bioloog Van Vliet. "Dit is eigenlijk ook het beste moment, de maanden juni en juli zijn teken het actiefst."

