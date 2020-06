'Stad van strijd' maakt bezoekers met vaandels attent op rijke historie

Stad van strijd

Als Van der Kooi onder de vaandels door loopt, laat hij de mogelijkheid niet onbenut om er eentje uit te lichten. "Je ziet hier de naam Rudolf van Coevorden", zegt hij, wijzend naar een rood-oranje vaandel in de Friesestraat. "Die heeft zich genoemd naar de stad Coevorden, maar kwam oorspronkelijk uit Bierum in Groningen. Daar was zijn broer bisschop en die was indertijd ook de baas in Drenthe. Die plaatste een heer in Coevorden om de boel hier te regelen, en dat werd Rudolf", vertelt hij, waarna hij uit de doeken doet wat zich allemaal in die familie afspeelde.

Ook de Slag bij Ane in 1227, waar Rudolf II van Coevorden bij betrokken was, is vereeuwigd op een vaandel. "Een strijd hier, een veldslag daar: er was door de jaren heen veel ruzie", zegt Van der Kooi lachend. Dat kwam mede omdat het kasteel op een strategische route lag tussen de hanzesteden Groningen en Münster en lucratieve tolrechten had. "Ja, Coevorden was echt een stad van strijd. En om een lang verhaal kort te maken: Rudolf II werd uiteindelijk gespietst door de bisschop."

Kasteelpark

Met het Kasteel van Coevorden als gemeenschappelijke deler, draagt elke vaandel een eigen verhaal met zich mee. Maar ondanks de rijke historie van het enige kasteel in Drenthe, valt het rijksmonument niet echt op. "Vanaf de markt kunnen we 'm misschien net zien", zegt hij, turend richting het historische bouwwerk. "Maar daarom gaan we in de toekomst ook een kasteelpark ontwikkelen, zodat je het kasteel ook echt weer in het stadshart hebt."

Maar de verhalen van het kasteel moeten óók verteld blijven worden, vindt Van der Kooi. Mede daarom werd er vorig jaar een Ridderdag in Coevorden georganiseerd en zijn nu de vaandels van vroegere kasteelbewoners opgehangen. Aanvankelijk was het de bedoeling dat er ook dit jaar weer een Ridderdag georganiseerd zou worden, maar door de coronaperikelen moest daar een streep doorheen worden gezet. "Dan kun je helemaal niets organiseren, maar dat is ook zo saai. We dachten: we hangen de vaandels op, zodat we er in ieder geval nog even stil bij staan."

Spannende verhalen

Wie historisch geïnteresseerd is, moet volgens Van der Kooi zeker even de moeite nemen om één of meerdere namen op de vaandels op te zoeken via het internet. "Echt, je krijgt de meest spannende verhalen voorgeschoteld. Ik ga er zelfs van glunderen terwijl ik het erover heb. Dat zegt wel wat toch?"

