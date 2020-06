Nog nooit waren koopwoningen zo duur als nu

89.000 woningen verkocht

In juni 2013 werd een dieptepunt bereikt in de huizenmarkt, maar sindsdien is sprake van een stijgende trend. Er werden vorige maand 18.347 woningtransacties geregistreerd, bijna zeven procent minder dan een jaar terug. In de eerste vijf maanden van dit jaar zijn bijna 89.000 woningen gewisseld van eigenaar. Dat was ruim vijf procent meer dan in mei vorig jaar.

Notarisoverdrachten

De gevolgen van de coronacrisis zijn nog niet echt zichtbaar op de woningmarkt, al komt dat mede doordat die cijfers gebaseerd zijn op notarisoverdrachten. De koopcontracten zijn vermoedelijk nog grotendeels voor het uitbreken van de crisis in Nederland afgesloten, aldus het CBS. Twee weken geleden zei De Nederlandsche Bank te verwachten dat de huizenprijzen de komende twee jaar met zo'n vijf procent dalen.

De duurste huizen in onze provincie stonden vorig jaar in de gemeente Tynaarlo, becijferde het CBS eerder al. Een koopwoning kostte daar gemiddeld 309.800 euro. De goedkoopste huizen stonden vorig jaar in Emmen. De gemiddelde verkoopprijs in die gemeente bedraagt 205.700 euro.

