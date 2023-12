Coevorden start 'uitsterfbeleid' voor carbidschieten in de bebouwde kom

Bij truckerscafé Otten, aan de Weijerswold in Coevorden, is carbidschieten op oudejaarsdag al sinds decennia vaste prik. "We doen elk jaar hetzelfde, met ongeveer hetzelfde groepje mensen - ongeveer twintig man - , en er is nooit gedoe", zegt Theo Heemskerk van het café. "Bovendien, we zitten in het buitengebied en we zijn niemand tot last. Bijna elk jaar komt er ook wel even een toezichthouder van de gemeente langs, of soms iemand van de brandweer. Nooit problemen. We ruimen onze eigen rommel altijd weer netjes op."