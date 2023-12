Nieuw medium voor jongeren in de grensstreek: Kalm An

Voor jongeren tussen de 20 en 30 jaar, die geen interesse meer hebben in de papieren krant of het journaal op televisie, is er nu een nieuw medium opgericht: Kalm An. Journalisten Arjan Hoefakker, Charlotte van de Kant en Ricardo Jonker werken samen met jongeren uit de grensstreek - van de Achterhoek tot aan Oost-Groningen - om verhalen te vertellen die hen bezighouden.