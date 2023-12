Politie onderzoekt verband tussen meerdere autobranden in korte tijd in Assen

De politie onderzoekt of er een verband is tussen brand aan de Doevenkamp van gisteren en twee andere autobranden die onlangs plaatsvonden. Door de autobrand van gisteren zijn twee bovengelegen appartementen onbewoonbaar verklaard.

Of er sprake is van brandstichting wordt nu bekeken. Bij de brand van 24 november houdt de politie daar rekening mee. Ook de brand aan de Dahliastraat eerder gisterochtend wordt meegenomen in het onderzoek. Die twee plekken liggen op ongeveer een kilometer van elkaar. Daarbij is een schuur verwoest.

Zelf onderdak geregeld

De bewoners van de twee onbewoonbaar verklaarde appartementen hebben voor afgelopen nacht zelf vervangend onderdak geregeld, meldt Harmieke Peters weten, woordvoerder van woningcorporatie Actium. "Wij brengen nu in kaart hoe groot de roet- en waterschade is in de woningen en we maken een inschatting van wanneer deze mensen weer terug kunnen."

Afhankelijk van de uitkomst van de inventarisatie worden verschillende opties bekeken met de gedupeerde bewoners, zegt Peters. "Nadat we in kaart hebben gebracht hoe lang het herstel gaat duren leggen we aan bewoners voor of ze in een vakantiehuisje, tijdelijke woning van ons of in een hotel willen overnachten", zegt Peters. "Wij hebben echt zorg voor deze mensen die al dan niet terugkeren naar hun woning."

'Schade richting half miljoen'

Hoewel er nog geen concrete bedragen bekend zijn, gaat het schadebedrag 'wel richting het half miljoen', zegt Peters. "De verzekering doet daar nu onderzoek naar."