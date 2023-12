Onrust in 2e Exloërmond door vertrek huisarts: 'Het is een prachtmens'

Een brief van huisartsengroep Noorderdokters heeft bij de bewoners van 2e Exloërmond gezorgd voor onrust en teleurstelling. In de brief wordt aangekondigd dat praktijkhouder Van de Ven haar functie als huisarts bij Noorderdokters neerlegt. Dit nieuws kwam geheel uit de lucht vallen, aldus de inwoners.

Het vertrek van de huisarts maakt veel los in 2e Exloërmond, vooral toen de ronde ging dat haar vertrek niet geheel vrijwillig is. Om de zorgen kenbaar te maken is een online petitie gestart.

Bewoners

"Het is in het belang van het dorp, we moeten ervoor zorgen dat de huisartsenpraktijk goed bezet wordt. Van de Ven is zeer geliefd, dus dit doet natuurlijk extra pijn", vertelt Ellen Dermois van stichting Samen Kom Je Verder. Deze stichting zet zich in voor de belangen van de dorpsbewoners. "Wij hebben als organisatie de petitie opgezet, maar het is een roep vanuit het dorp."

Dorpsbewoners geven aan dat zaken momenteel rommelig lopen binnen de huisartsenpraktijk. "Ze zijn moeilijk telefonisch bereikbaar en je kan er niet direct terecht, dat is een heikel punt in het dorp", aldus Dermois.

Het dorp zit met vragen. Hoe gaat het straks dan allemaal? En kunnen ze nog wel iedere dag naar de praktijk toe? Dit zorgt onder vele mensen voor onrust. Op dit moment geeft Van de Ven aan hierop geen reactie te willen geven.

Geliefd

"Uit de brief die is ontvangen heb ik niet op kunnen maken of er een nieuw iemand is aangesteld", zegt Dermois. "Hierdoor komt de gezondheid in het gedrang en dat moet je niet willen."

Van de Ven zal per 1 januari haar werkzaamheden neerleggen. Het doel van de petitie is dat huisarts Van de Ven toch blijft. "Het is gewoon een prachtmens", zegt Dermois. Maar ook zonder Van de Ven is een goede bezetting volgens Dermois van belang. "Als zij weggaat en er komt een goeie vervanger voor terug, dan is dat natuurlijk even wennen. We hopen gewoon dat we ook in januari dagelijks bij de praktijk terecht kunnen."

Huisartsentekort