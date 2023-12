Tiende keer 'superzaterdag' in Drenthe, een inzamelingsactie voor voedselbanken

Het is dit jaar voor de tiende keer dat er in december een grote inzamelingsactie gehouden wordt voor de voedselbanken. Vorig jaar leverde de Drentse actiedag drieduizend kratten en dozen met levensmiddelen op met een totale waarde van zo'n 150.000 euro.

Drenthe komt in actie voor de voedselbanken

In Drenthe maken zo'n 3.500 mensen gebruik van de voedselbank, dat zijn er iets minder dan vorig jaar, maar daar staat tegenover dat het voor de voedselbanken steeds moeilijker wordt om gratis levensmiddelen in te zamelen. De producten die nu bij de actie worden opgehaald zijn bestemd voor volgend jaar. Aan het einde van het jaar raken de schappen van de voedselbanken steeds leger.

Voedselbanken krijgen regelmatig producten van supermarkten en bakkers, maar dit wordt steeds minder omdat die zuiniger omgaan met hun inkoop. De klanten van de voedselbank krijgen over het algemeen wekelijks een voedselpakket, dat ze bij een inzamelpunt kunnen afhalen.

Hieronder vind je een overzicht van wat er per gemeente gebeurt tijdens superzaterdag:

- In Hoogeveen en omliggende dorpen zijn er inzamelacties bij zeventien supermarkten. Vrijwilligers van de Rotary, de Soroptimisten en de voedselbanken staan daar klaar om boodschappen in te zamelen.

- In de gemeente Westerveld wordt er door vrijwilligers van de voedselbank geflyerd in Havelte, Diever, Dwingeloo en Vledder.

- Ook in de gemeente Noordenveld worden flyers uitgedeeld. Dat gebeurt in zes winkels in Roden, Nieuw-Roden, Peize en Norg.