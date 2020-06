Juf Gerda trakteert op bomen

"Ik wil de kinderen graag iets meegeven wat blijvend is, zodat ze er later ook aan terug kunnen denken dat ze markant zijn en karakter hebben." Juf Gerda trakteert op jonge beukenboompjes en dat is een bewuste keuze: "Een rode beuk heeft heel veel karakter. Het is een duidelijke boom die opvalt in de natuur. Kinderen mogen ook opvallen en zichzelf zijn en duidelijk zijn. Dat mogen ze laten zien".

Aandenken

De bomen vallen in de smaak bij de kinderen van de Roosjenschool. "Ik vind dit heel erg leuk, maar het is wel heel erg jammer dat onze juf weggaat", zegt een leerling. "Het is een mooi afscheid en ik ga de boom in de tuin planten, zodat ik een aandenken heb aan juf Gerda", zegt een meisje van de Roosjenschool.