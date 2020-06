HTL in Hoogeveen heeft positief effect op asielzoekers

HTL is de afkorting voor Handhavings- en Toezichtlocatie. In Nederland is er een van, in Hoogeveen. Daarvoor waren er twee jaar lang twee EBTL's (Extra Begeleiding- en Toezichtlocatie), een in Hoogeveen en een in Amsterdam. Bij de EBTL ontstonden verschillende problemen. Zo bleek het personeel niet goed toegerust om de agressie van deze asielzoekers te beteugelen. De regels van de EBTL zijn aangescherpt in de HTL. De asielzoekers kunnen bijvoorbeeld niet meer vrij de straat op tot aan winkelcentrum De Weide een paar honderd meter verderop. Doen ze dat wel, dan verliezen ze hun opvang in de HTL en kunnen bij het COA nergens meer terecht.

Parkje

Van der Veen: "In die tijd van de EBTL waren er twee BOA's die toezicht hielden, maar dan zagen ze toch kans in het winkelcentrum drank te gebruiken en hier vervolgens binnen de EBTL weer problemen te veroorzaken. Daarom hebben we besloten hier bij de HTL een park te maken." Dat parkje is een groenstrook direct naast de muur. Er staan wat bankjes en er zijn een paar bloemperkjes. Twee uur per dag kunnen de HTL-bewoners er terecht. De rest van de dag zijn ze aangewezen op de gebouwen en het terrein binnen de muren, waar ook een binnenplaats bij is inbegrepen.

De buurt kan ook van het parkje gebruik maken, buiten de uren dat de asielzoekers er in mogen. Daarvoor is er een toegang gemaakt in het hek aan de straatkant. Maar tot nu toe wordt er nog geen gebruik van gemaakt.

"Het kan om een enkel zwaar incident gaan, waarom de asielzoekers hier komen", zegt Van der Veen. "Het gaat bijvoorbeeld om mede-asielzoekers bedreigen of intimideren of agressief gedrag in algemene zin, ook naar COA-personeel toe. Of het gaat om veelvuldig overlastgevend gedrag. In principe gaat het dan om dertien weken dat ze hier dan blijven. Dat kan al na vijf weken afgelopen zijn als ze zich keurig gedragen, meedoen in het programma en open staan voor gedragsverandering."

Geen gevangenis

De cijfers lijken goed. Locatiemanager Van der Veen zegt dat een kwart van de negentig asielzoekers die in de HTL zijn opgevangen sinds februari weer is terug gestroomd naar een regulier AZC. Een tweede kwart lijkt dezelfde weg te gaan. De resterende helft van deze overlastgevende asielzoekers is weg gegaan. En dat kan ook, want het is geen gevangenis, benadrukt het COA. De deuren staan open. Van der Veen: "Ze kunnen 24 uur per dag hun kamer in en uit en ze mogen ook naar buiten."

Henk Wolthof was voorheen regiomanager Noord van het COA. Nu is hij één van de drie ketenmariniers voor het COA. Hij zorgt voor een gestroomlijnd overleg tussen de instanties en iedereen die met de overlastgevende asielzoekers van doen krijgen. Het bestaan van de HTL is op zich al een drukmiddel naar zich misdragende asielzoekers om hun gedrag bij voorbaat aan te passen, zegt Wolthof. "Dat drukmiddel heb je soms ook wel nodig. De mensen die hier zitten hebben extreme overlast veroorzaakt. Met hun komst hier zijn ze op de AZC's verlost van die personen."

Hij vervolgt: "Mensen die niet willen blijven, kunnen vertrekken en worden keurig naar een station gebracht. We zien die mensen niet terug doordat ze overlast veroorzaken in de grote steden of waar dan ook. Zouden ze dat wel doen, dan is dat gewoon een zaak van politie en justitie. Als ze in Ter Apel vervolgens een nieuw asielverzoek indienen, dan moeten ze eerst het programma hier afmaken. Maar vermoedelijk gaan ze naar andere landen om daar hun geluk te zoeken."

Eén HTL of meerdere?

Toch zijn er ook wel degelijk succesverhalen zegt Wolthof: "De begeleiding hier heeft soms veel effect. Het komt regelmatig voor dat de mensen op AZC's verbaasd staan van het andere gedrag van de mensen die hier geweest zijn. Maar het is van alles wat. Er zijn verhalen van mensen die hier hun leven beteren. En er zijn verhalen van mensen die dat helemaal niet van plan zijn."

"We gaan het komende jaar evalueren of één HTL voldoende is in Nederland. We houden de bezetting in de gaten. Er zijn nog andere maatregelen die we treffen voor overlastgevende asielzoekers zoals in bewaring stellen bij justitie. We kijken of dat voldoende is om deze groep asielzoekers op andere gedachten te brengen of niet meer voor Nederland te kiezen." Maar of de HTL voor altijd nodig is? Wolthof: "Ik hoop van niet." Van der Veen " Laten we hopen dat het zo is dat het in Nederland bij één HTL kan blijven."

Lees ook: