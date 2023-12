Defensie-opleiding VeVa opent deuren officieel in Assen

De opleiding Veiligheid en Vakmanschap (VeVa) heeft vandaag haar deuren officieel geopend in Assen. De verhuizing van Groningen naar het Drenthe College aan de Amerikaweg had wat voeten in de aarde en vandaag is daar uitgebreid bij stilgestaan. Het Drenthe College en Burgemeester Marco Out zijn verheugd met de komst van de opleiding.

De VeVa-opleiding bereidt mensen voor op een baan binnen de krijgsmacht. De opleiding verdween een aantal jaar geleden uit Drenthe, maar is in september verhuisd van Groningen naar het Drenthe College in Assen.

Volgens Jack Bijlholt, opleidingsmanager van het Drenthe College is het VeVa een goede aanvulling op het onderwijsaanbod: "VeVa is een prachtig voorbeeld van praktijkgericht onderwijs. Daarnaast zijn VeVa en regio Assen een goede match. Er is in deze regio steeds meer aandacht voor orde en veiligheid en het militair oefenterrein en de kazerne liggen om de hoek."

Tijdelijk onderkomen

De verhuizing was er een met een aantal uitdagingen. Zo was er de nodige haast omdat de studenten op 1 september moesten beginnen met hun lesprogramma. Mede daardoor is er gekozen voor de huidige locatie, die echter niet erg lang zal dienen als onderkomen voor de opleiding: "Het pand is niet top, maar het is een tijdelijke oplossing. Na een á twee jaar op deze locatie willen we graag alle veiligheidsopleidingen bij elkaar plaatsen'', licht Bijlholt toe.

"Als ze me een jaar geleden hadden verteld dat we in Assen de VeVa-opleiding zouden krijgen, had ik dat niet geloofd", zegt burgemeester Marco Out. "Maar nu - in de week van Sinterklaas - is dit een zeer welkom cadeau in de schoen van onze gemeente."