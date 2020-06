Sportclubs krijgen knauw door wegvallen TT-campings

Voetbalvereniging Asser Boys heeft al jaren een camping aan de rand van het circuit en volleybalvereniging Sudosa-Desto aan de rand van Witten. En zo zijn er heel veel clubs die voor, tijdens en na de TT hand- en spandiensten verlenen. Geen TT heeft dus gevolgen.

45.000 euro

"Wij exploiteren vier keer een camping per jaar", vertelt Jan Puper, voorzitter van Asser Boys. "Dat is met de Superbikes, de TT , Truckstar en de Engelse Superbike. Dan moet je toch rekenen op bedragen tussen de 30.000 en de 45.000 euro." Puper vertelt dat het een flinke aderlating is. Zonder TT komt de club op een begrotingstekort van 25.000 euro.

Voor Sudosa-Desto geldt hetzelfde, vertelt Herman de Koning van de volleybalclub. Het bedrag missen is niet mals voor clubs die het voor een deel van zulke bedragen moeten hebben. Maar één TT missen, is dragelijk volgens de heren. "Wat eigenlijk nog veel belangrijker is: het hele sociale gebeuren. Deze camping, daar dragen zo'n honderd vrijwilligers hun steentje aan bij", vertelt De Koning.

Gemis voor de leden

Honderden vrijwilligers leven jaarlijks naar de TT-week toe, nemen er zelfs voor vrij volgens de heren. "Gezelligheid! Oude bekenden weer zien, die je een jaar niet ziet", legt Puper enthousiast uit. "Mensen uit Assen die ooit Nederland uitgetrokken zijn, of misschien wel verder, die zie je een keer per jaar in de TT-week weer terug."

Ook De Koning kan genoeg voorbeelden noemen waarom de TT zo belangrijk is voor de sociale cohesie binnen de vrijwilligersploeg van de sportclubs. Het biertje na tijd gaat hij dit jaar dan ook missen. "Als 's avonds alles klaar is en we zeggen: 'Het is nu half 1 en de dienst zit erop, de nachtwacht neemt de boel over.' Dan nog even dat ene biertje met zijn allen op het terrasje hiervoor." Hij wijst richting de ingang van het weiland net buiten Witten.

De stad in

Puper en De Koning zitten niet bij de pakken neer en willen er volgend jaar met frisse moed weer tegenaan. Volgens De Koning heeft 90 procent van de mensen hun reservering zelfs laten staan voor volgens jaar. Maar dit jaar blijft de TT toch jeuken: "Ik ga nog wel even de stad in vrijdag of zatedag. Tuurlijk. Dat hoort erbij. Ook al is er geen TT", besluit Puper.