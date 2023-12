Harm Holman uit Roden gaat naar Den Haag om stikstofdossier vlot te trekken

"Ik ambieer geen politieke carrière"

"Dat hele dossier ligt al vier jaar stil en dat is funest voor de landbouw, de natuur, woningbouw maar ook voor festivals in ons land. Er moet nu wat gebeuren." Volgens Holman is in Den Haag de afgelopen jaren de fout gemaakt dat iedereen zich op dat hele stikstofdossier politiek ging profileren. Daar is Holman wars van. "Ik ambieer geen politieke carrière, ik ga in de Tweede Kamer zitten om een oplossing te bedenken, en dat op een pragmatische manier. Dat is mijn stijl."