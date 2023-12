Nieuwe eigenaar Sportlandgoed Zwartemeer gaat voor toerisme: 'Permanente verhuur komt er niet'

Het Sportlandgoed in Zwartemeer, een vakantiepark van ruim dertig hectare groot net ten noorden van het dorp, is sinds kort in andere handen. Ontwikkelaar Sander Dragtstra heeft het park overgenomen, om het de komende tijd een metamorfose te geven. "Ik zie dit park als een ruwe diamant, die flink geslepen moet worden."

Het overnemen van een bestaand park van 32 hectare (net zo groot als Wildlands en het Rensenpark in Emmen samen) met momenteel een 'wisselvallige exploitatie' is niet zonder risico's, weet Dragtstra.

"Dat is ook niet niks, natuurlijk. Maar toch heb ik er vertrouwen in dat we hier iets heel moois van kunnen maken. Ik zie op deze plek vooral heel veel kansen", aldus de ontwikkelaar. "De basiselementen zijn aanwezig. Bovendien is er voor toeristen genoeg te beleven in de omgeving. Denk aan natuurgebied Bargerveen en de Duitse natuurgebieden even verderop, het Veenpark in Barger-Compascuum, attractiepark Slagharen en de stad Emmen, waar van alles te doen is."

'Goed en breed gedragen toekomstplan'

Het Sportlandgoed stond zo'n twee jaar te koop, toen Dragtstra vorige maand de knoop doorhakte. "Wat ik in de eerste plaats ga doen, is in goed overleg met verschillende partijen een goed en breed gedragen masterplan opstellen. Wat willen we met dit park? Welke voorzieningen zijn hier mogelijk en wenselijk? Juist vanwege de grootte, is zo'n plan van groot belang."

Dragtstra wil hierover met de gemeente Emmen om tafel, maar hij wil ook de directe omgeving erbij betrekken. "Denk aan de dorpsraad in Zwartemeer. Het vakantiepark kan de regio versterken." De gemeente haakt sowieso aan, omdat voor de ontwikkelingen deels nog een bestemmingplanwijziging nodig is.

Op het vakantiepark zijn momenteel verschillende voorzieningen aanwezig, onder meer een golfbaan, een visvijver, een camping met tachtig plekken, een paintballterrein, een indoor-minigolfbaan en een hoofdgebouw met verschillende zalen voor evenementen. En er staan nu 35 vakantiehuisjes. Dát aantal wil Dragtstra uitbreiden. "Ik ga nu nog geen aantallen noemen, maar ik zie wel mogelijkheden om dit uit te bouwen met nieuwe bungalows. Ook dát gaat onderdeel uitmaken van het masterplan."

'Opwaarderen anno 2024'

Los van de toekomstplannen, moet er op korte termijn op het park al werk verzet worden om achterstallig onderhoud aan te pakken. "De afgelopen periode was het nog wat onzeker hoe de toekomst er voor het park uit zou zien en dat zie je terug. De bestaande vakantiehuisjes kunnen een verbeterslag gebruiken om ze op te waarderen anno 2024. Hetzelfde geldt voor de infrastructuur op het park. En sommige essentiële elementen die missen, gaan we snel realiseren. Denk bijvoorbeeld aan een mooie speeltuin."

Hoewel het masterplan nog geschreven moet worden en uiterlijk vóór de zomer af moet zijn, staat voor Dragtstra één punt als een paal boven water. "In het park richten we ons puur op verblijfsrecreatie en toerisme, dáár zien we ook de potentie. Permanente verhuur van vakantiewoningen komt er niet."

Ontwikkeling in fases