4 Mijl van Emmen mikt op Emmer treinstations als start en finish

Start de 4 Mijl van Emmen dit jaar bij station Emmen-Zuid? En gaan de deelnemers bij het treinstation in Emmen-Centrum over de finishlijn? Organisator Paul van Put hoopt dit voor elkaar te boksen.

De 4 Mijl van Emmen wordt sinds 2016 gehouden in Emmen. Emmenaren Richard Klein en Dennis Blaak stonden aan de wieg van het loopevent. Sinds dit jaar hebben ze hun kindje overgedragen aan Paul van Put uit Groningen.

Volgens hem werd het voor de twee lastiger om het evenement te combineren met werk en privé. "Ze gingen op zoek naar een opvolger en ik was uiteindelijk de gelukkige", aldus Van Put. "Beide vonden overigens dat er nog meer uit de 4 Mijl valt te halen. Maar Dennis en Richard doen het ernaast, terwijl ik een bureau heb en affiniteit met hardlopen." Het drietal was er daarom onderling snel uit.

Vertrouwd parcours

Inmiddels is Van Put volop aan de slag met de eerstkomende editie. Het parcours verandert op hoofdlijnen niet. De start is in de Emmer wijk Delftlanden en loopt via Noordbarge en Westenesch naar de N391. Vanaf daar wordt de afslag naar en door de Hondsrugtunnel gemaakt, met de finishlijn bij het Raadhuisplein.

Fietsbrug

Mogelijk wordt de route nog aangepast, afhankelijk van het overleg met de gemeente en andere partijen. "We denken aan station Emmen-Zuid als nieuwe startplaats." Logistiek pakt dit voordeliger uit, meent Van Put. Als finish gaat de voorkeur uit naar het stationsplein in het Emmer centrum. De huidige start bevindt zich bij de fietsbrug over de Rondweg bij de Delftlanden.

Mocht dit plan doorgaan, dan zijn aanpassingen wel noodzakelijk. "Er komen wel kilometers bij. Maar het moet de 4 Mijl blijven. En geen 5 Mijl. Dus als het door kan gaan, bekijken we waar we nog wat aan het traject kunnen schaven."

Naar 8000 deelnemers

Voor aankomend jaar gaat Van Put er vanuit dat deze editie net zoveel trekt als voor corona: 5000 (in 2019). Hij verwacht dat aantal in de komende jaren uit ten kunnen bouwen naar 8000. Het hardlopen heeft volgens hem sinds corona een behoorlijke vlucht genomen. "De sportscholen waren destijds dicht, maar je kon wel gewoon je hardloopschoenen onder knopen. Er zijn veel hardlopers bijgekomen." Een blik op de groei van hardloopclubs en eenzelfde ontwikkeling bij de oosterburen, denkt Van Put dat een stijging tot de mogelijkheden behoort.

