Waterschap: kwaliteit water in de Grote Moere is voldoende

Het water in zandwinplas de Grote Moere bij Grolloo voldoet aan de geldende normen voor oppervlaktewater. Dat blijkt uit onderzoek van Waterschap Hunze en Aa's naar de waterkwaliteit van de toekomstige recreatieplas.

In het rapport van het waterschap komt naar voren dat er wel chemische stoffen en metalen in het water zitten, maar die zijn van een dusdanig lage concentratie dat er volgens het waterschap geen reden is tot zorg.

Illegale stort

Het waterschap deed onderzoek naar de waterkwaliteit nadat de Vereniging Dorpsbelangen Grolloo en Omstreken (VDGO) aan de bel trok. De vereniging ontdekte dat Staatsbosbeheer, eigenaar van de Grote Moere, tien jaar lang zonder vergunning grond in de voormalige zandwinplas stortte.

In het water, en op de oevers, ligt onder meer plastic en piepschuim. Inwoners maken zich zorgen over mogelijke verontreiniging van het water en eisen een onafhankelijk water- en bodemonderzoek.

'Derde partij onnodig'

Over het onderzoek van het waterschap hadden de inwoners vooraf al twijfels, omdat het waterschap zelf verantwoordelijk is voor de waterkwaliteit. De gemeente Aa en Hunze heeft inmiddels in gesprekken met de VDGO toegezegd dat er een bodemonderzoek komt dat zal worden uitgevoerd door een derde partij.

Dat er los van het waterschap een nieuw onderzoek komt naar de waterkwaliteit, is nog niet beklonken. Waterschap Hunze en Aa's laat weten daar niets voor te voelen.

"We willen ons onderzoek best nog een keer uitvoeren en de inwoners daarbij betrekken, maar onderzoek laten doen door een andere partij is wat ons betreft niet nodig. Wij voeren ons onderzoek gewoon uit volgens alle geldende normen", zegt een woordvoerder van het waterschap.

Recreatiegebied

Sinds de melding van de VDGO over het illegaal storten, ligt het dempen van de plas stil. Staatsbosbeheer is sinds tien jaar bezig om van het bosrijke terrein bij de zandwinplas een recreatiegebied te maken. Wanneer Staatsbosbeheer weer verder kan, is niet bekend.