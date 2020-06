Transfervrije Sopacua en Sabani in beeld bij FC Emmen

Verdediger Sopacua uit Foxhol speelt als sinds 2010 bij FC Groningen en speelde het afgelopen seizoen in FC Groningen 2. Eind maart 2018 speelde Sopacua zijn enige interland voor Oranje Onder 18, tegen de leeftijdsgenoten van Italië (3-1 nederlaag).

Volgens FC Emmen-trainer Dick Lukkien is het niet zo dat Sopacua op proef is bij zijn club. "We weten wat hij kan, dus bewijzen hoeft hij zich niet. Het is meer dat hij kan ervaren hoe het hier is en wij hem binnen onze selectie aan het werk kunnen zien en dan zien we wel waar het toe kan leiden." De positie rechtsback is op dit moment nog goed bezet met Glenn Bijl, maar de kans is aanwezig dat hij in de zomer FC Emmen gaat verlaten. Daarnaast is het nog niet zeker wat Desevio Payne gaat doen. De rechtervleugelverdediger kwam vorig seizoen nauwelijks vanwege blessures. Volgens voorzitter Lubbers bestaat de mogelijkheid dat Payne alsnog in aanmerking komt voor een nieuw contract, maar dan zal hij wel water bij de wijn moeten doen.

Sabani is een verdedigende middenvelder, die nu nog onder contract staat bij Bundesligaclub Borussia Mönchengladbach. Bij die club speelde hij het afgelopen seizoen in het tweede elftal, dat uitkomt in de Regionalliga.