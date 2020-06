Ronald Lubbers: Ik was niet bang dat Lukkien naar FC Twente zou gaan

Lubbers lacht er zelfverzekerd bij, omdat hij weet dat Lukkien gelooft in de mogelijkheden van FC Emmen en dat de groei er, ondanks de knappe 12e plaats in het afgebroken afgelopen coronaseizoen, nog steeds is. Natuurlijk is het spannend hoe de komende maanden zullen verlopen. Wat is er mogelijk op de transfermarkt, gaan er spelers weg en weet Emmen bijvoorbeeld een topspeler als Kerim Frei te behouden?

"Wellicht komt er deze week al wel wat duidelijkheid over een aantal spelers", aldus Lubbers. "Het is duidelijk dat we Filip Ugrinic en Kerim Frei willen behouden, we hebben ook een optie tot koop op deze spelers, maar de situaties van beide spelers zijn compleet anders. Ja, Kerim is aanzienlijk duurder. Maar dat is niet het enige verschil. Als het gaat om Filip praten we rechtstreeks met de club en als het gaat om Kerim dan niet, dan moeten we ons richten tot een zaakwaarnemer. Maar ik ben er wel positief over."

'We praten donderdag met Hilal Ben Moussa'

Van de spelers met een aflopend contract wil Emmen graag verder met Hilal Ben Moussa, die in de winterstop (na een half jaar Roemenië) terugkeerde bij de club waarmee hij promoveerde naar de eredivisie. "Aanstaande donderdag praat ik met Hilal", laat Lubbers weten.

Lorenzo Burnet lijkt FC Emmen te verlaten: 'We kijken naar een andere linksachter'

Linkervleugelverdediger Lorenzo Burnet wil (vooralsnog) niet ingaan op hetgeen FC Emmen heeft neergelegd bij de speler en diens zaawaarnemer, aldus Lubbers. "Hoe het verder gaat weet ik niet, maar we kijken wel duidelijk naar een andere linksachter." En net als afgelopen winter komt dan de naam van Caner Cavlan weer om de hoek. Bij Austria Wien speelt de verdediger inmiddels in het tweede elftal.

Desevio Payne en Robbert de Vos

Twee andere spelers die een aflopend contract hebben zijn Robbert de Vos en Desevio Payne. "De Vos heeft inmiddels van ons gehoord dat ie kan blijven tegen bepaalde voorwaarden. De bal ligt nu bij hem", aldus Lubbers. "Voor Payne is er ook eventueel nog wel toekomst bij ons, maar dan zal hij wel in zichzelf moeten investeren."

Matthias Hamrol mag op zoek naar een nieuwe club, Stefan van der Lei in wachtkamer

De doelman die vorig jaar gepresenteerd werd als nieuwe nummer 1, Matthias Hamrol, mag FC Emmen deze zomer verlaten. De 26-jarige keeper die overkwam van het Poolse Kielce raakte in Emmen al snel geblesseerd, verloor de strijd onder de lat van Dennis Telgenkamp, en was daarna vrijwel het hele seizoen uit de running. "Op basis van het afgelopen seizoen wordt het misschien voor hem lastig om een nieuwe club te vinden, maar ik kan me ook niet voorstellen dat nog een compleet seizoen op de bank iets is waar hij voor kiest op deze leeftijd." Dennis Telgenkamp en Robin Jalving blijven sowieso en mogelijk ook Stefan van der Lei, al is over hem nog geen beslissing genomen.