Rode cijfers van Noordenveld zijn teleurstellend, vindt de raad

Meerdere raadsleden zijn van mening dat ze te lang hebben moeten wachten op de jaarcijfers. Voor 1 mei moest het al ontvangen zijn, maar pas eind mei kregen zij de stukken. Volgens fractievoorzitter Robert Meijer van de VVD kwamen de jaarstukken als een knal in de brievenbus. Hij zegt onaardig verrast te zijn. Een tekort van 3 miljoen euro had hij niet verwacht, hij ging uit van 1 of 2 miljoen euro in de min. Met hem zijn er meer mensen verbaasd. D66-fractievoorzitter Gerbrant Fennema bijvoorbeeld. Ook voor hem is het tekort groter dan verwacht.

Keuzes

Het is duidelijk dat de gemeente met een plan moet komen om de reserves op te bouwen. Tot 1 mei 2020 had de gemeente nog geen half miljoen euro vrij te besteden. "Er moeten keuzes gemaakt worden", meent Rikus Koopman van Gemeentebelangen. "De conclusie van deze jaarstukken geeft een heel ander beeld dan twee jaar geleden toen we deze raadsperiode begonnen."

"Dit is een terugblik en we moeten de leerpunten eruit halen", meent fractievoorzitter Henk Koekkoek van Lijst Groen Noordenveld. "We kunnen niet zo doorgaan."

Verbazing

Dit jaar eindigt ook de grondexploitatie van de gemeente in de rode cijfers. Een tekort van 3,5 ton. "Dat meerdere fracties hierover verbaasd zijn, snap ik", aldus wethouder Henk Kosters (ruimtelijke ordening). "Maar ik snap niet dat men verbaasd is dat het zou gebeuren. We roepen dat al jaren. Maar de hoogte van dat bedrag was lange tijd onduidelijk, maar dat is nu wel inzichtelijk geworden."

Wethouder Alex Wekema (financiën) legde eerder al uit dat die kosten onder andere komen door de verzakkingen in Roden, de stormschade in juni en de gronden die moesten afgeboekt worden. Hij erkent dat het proces van de totstandkoming van de stukken minder goed ging. "Voor een aantal dossiers hadden we de informatie nog niet klaarliggen. We zullen binnenkort gaan evalueren", zegt hij. Wekema neemt zijn verantwoordelijkheid vanavond en dat wordt gewaardeerd door de gemeenteraad.

Toch is het lang niet alleen kommer en kwel. Positieve punten zijn dat de inwoner meer participeert en dat er op sport, zeker na het akkoord van het Integraal Sport Accommodatie Plan, mooie stappen zijn gezet. Maar dat neemt niet weg dat de cijfers van 2019 rood zijn. Wat het aankomende jaar zal brengen is, zeker met het oog op de coronacrisis, nog onduidelijk. Volgende week woensdag komen de jaarcijfers weer aan bod.

