Cel en tbs met dwangverpleging voor fatale mishandeling in kliniek Zuidlaren

Een 33-jarige man is voor een fatale mishandeling in de psychiatrische kliniek in Zuidlaren veroordeeld tot anderhalf jaar cel en tbs met dwangverpleging. De man trapte een 48-jarige medebewoner op de buitenplaats van zijn stoel. Die viel achterover en voelde daarna niets meer in zijn ledematen. Een dag later overleed de 48-jarige medebewoner aan zijn verwondingen.

Door de opwinding werd alleen de ambulance gebeld. In het ziekenhuis bleek dat de man een hoge dwarslaesie had. Hij kon daardoor niet meer zelfstandig ademen. De behandeling werd de volgende dag beëindigd, waardoor de patiënt overleed. Daarna werd de politie alsnog ingeschakeld.

Eerder die dag gewelddadig

De agenten verhoorden meerdere getuigen, die de 33-jarige man aanwezen als de dader. De man was eerder die dag al gewelddadig geweest binnen de kliniek. Hij was agressief naar andere bewoners toe en sloeg een vrijwilligster op haar kaak. De agenten hielden de man alsnog aan.

Schizofrenie

Een observatie in het Pieter Baan Centrum (PBC) mislukte, omdat de man niet wilde meewerken. Medewerkers van het PBC bezochten hem voor onderzoek in zijn cel. Zij kregen onvoldoende inzicht in zijn belevingswereld. Ze constateerden dat de man met ernstige psychiatrische stoornissen kampt, in de vorm van schizofrenie.

Groot wantrouwen

Volgens deskundigen kreeg de man in die periode mogelijk niet de juiste dosering medicijnen, waardoor zijn psychische problemen mogelijk zijn verergerd. De man heeft een groot wantrouwen en achterdocht naar anderen, helemaal wanneer hem grenzen worden opgelegd.

Uitgaansgeweld

Deskundigen gaan uit van verminderde toerekenbaarheid. De rechter neemt dit oordeel over. De dertiger is in 2019 al eens voor een ernstig uitgaansgeweld in Groningen veroordeeld. Ook toen was er sprake van psychische problemen.

Langdurige behandeling noodzakelijk

Deze problemen zijn in de loop der jaren alleen maar verergerd, concludeerden de deskundigen. De man is niet gemotiveerd voor behandeling. Zonder antipsychotica is de kans op agressie richting anderen groot. Een langdurige klinische opname en een gedwongen verpleging is de enige mogelijkheid.