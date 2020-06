Hoorzitting over fout verbouwde boerderij Ruinerwold door Josef B.

Die huurder is de Oostenrijkse klusjesman Josef B (59). Hij vertimmerde de afgelopen jaren de boerderij van binnen en buiten. Dat gebeurde alleen niet volgens de bouwregels. Daarom kreeg hij eind vorig jaar een dwangsom opgelegd door de gemeente.

Dwangsom tot 50.000 euro

Maar via zijn advocaat Yehudi Moszkowicz liet Josef B. bezwaar aantekenen tegen de dwangsom. Die is voorlopig van tafel, in afwachting van een bezwarenprocedure.

De gemeente sommeerde de man eind vorig jaar de boerderij aan de Buitenhuizerweg in oorspronkelijke staat terug te brengen. Tot eind februari kreeg hij daarvoor de tijd. Anders kostte hem dat 5.000 euro per week, wat tot een maximum van 50.000 euro kan oplopen. Maar de man zit sinds medio oktober vast.

Josef B. wordt samen met de vader van de zes kinderen, Gerrit Jan van D., verdacht van het gevangenhouden van de jongeren. Dat de gemeente Josef B. ondanks diens aanhouding in december toch de dwangsom stuurde, komt omdat hij officieel nog altijd de huurder was.

Geen vergunningen

Het pand is sinds 2009, toen Josef B. huurder werd, flink verbouwd. Ook ruimtes zijn qua gebruiksvoorschriften gewijzigd. Nergens is een vergunning voor aangevraagd, zo bleek uit de administratie van de gemeente. De laatste vergunningaanvraag voor de boerderij dateert uit de jaren 70. Bouwtechnisch en ook qua brandveiligheid zijn zaken niet in orde, is het verwijt van de gemeente. Zo zijn binnenshuis pakken stro als isolatie gebruikt, wat zeer brandgevaarlijk is.

De gemeente ontdekte alle overtredingen, toen ze een nadere inspectie uitvoerde aan het pand. Dat gebeurde in november, nadat het verborgen boerderijgezin door de politie uit het pand was gehaald, en de locatie na politie-onderzoek werd vrijgegeven. Al die jaren dat Josef B. er als huurder zat, kon nooit iemand het erf betreden.

Josef B. en Yehudi Moszkowicz tijdens een zitting in januari (Rechten: Janneke de Jonge)

Dwangsom opgeschort

Er was door Moszkowicz bezwaar gemaakt tegen het dwangbevel, omdat Josef B. door zijn gevangenhouding niet in staat is de boel te herstellen, zo voerde hij aan. Maar volgens de gemeente kan Josef B. het herstelwerk door iemand anders laten uitvoeren. Hij moet er als huurder dan simpelweg opdracht voor geven. De zaak is ook al door de voorzieningenrechter behandeld. De dwangsom is toen opgeschort door de gemeente, tot na een uitspraak door de bezwaarschriftencommissie. En zolang de boerderij niet bewoond wordt, is er volgens de gemeente ook geen spoedeisend belang.

Vertraagd door corona

Beide partijen worden nu over drie weken gehoord door de onafhankelijke bezwaarschriftencommissie van De Wolden. De zitting is in besloten setting. Dat het zolang geduurd heeft voordat de zaak behandeld wordt, komt volgens een woordvoerder van de gemeente door het coronavirus. En de zitting kon niet via internet worden gehouden.

Het streven is dat er binnen zes weken een advies van de commissie ligt. Daarna volgt een definitief collegebesluit over de dwangsom.

Advocaat Yehudi Moszkowicz laat weten 9 juli zeker bij de hoorzitting aanwezig te zijn. Of zijn cliënt er ook bij is, is nog de vraag. "De gemeente weigert om vervoer te regelen voor hem, en dat is in zijn situatie wel normaal dat dit gebeurt", zegt de advocaat. Nu moeten ze het speciale vervoer, dat nodig is omdat Josef B. in gevangenschap zit, zelf organiseren. Moszkowicz weet nog nog niet of en hoe ze dat gaan doen.

Hongerstaking

Complicerende factor is ook dat zijn cliënt op dit moment in hongerstaking is. Hij zit tegen zijn zin in het Pieter Baan Centrum. B. is daar sinds 9 juni verplicht opgenomen voor nader onderzoek. De Oostenrijkse klusjesman wordt er samen onderzocht met vader Gerrit Jan van D., met wie hij de zes kinderen jarenlang tegen hun wil in de boerderij zou hebben vastgehouden.

Van D. gaat deze week ook naar de psychiatrische observatiekliniek. Donderdag 2 juli is over de zaak Ruinerwold weer een zitting voor de rechtbank in Assen.

In deze boerderij in Ruinerwold woonde het gezin van Gerrit Jan van D. (Rechten: RTV Drenthe/Fred van Os)

