Storingen bij Geldmaat: winkeliers kunnen in belangrijke omzetmaand geld niet altijd storten

Met een volle portemonnee naar een Geldmaat om te storten kan in teleurstelling eindigen. Automaten waar je briefgeld kunt storten zijn relatief vaak buiten werking. Uit cijfers die de NOS met de regionale omroepen verzamelden blijkt dat in november 1 op de 12 gemiddeld buiten werking is.

Dat is vervelend voor bijvoorbeeld winkeliers die de Sinterklaasomzet van afgelopen weekend willen storten bij een automaat van Geldmaat. "Je gaat op pad met veel geld uit je winkel", zegt Jacco Vonhof van MKB Nederland. "Dat wil je graag snel afstorten. Als dat niet kan, rij je dus rondjes met geld. Als criminelen weten dat jij met dat geld op pad bent, loop je een risico."

Voor grote bedragen maken de meeste ondernemers gebruik van de sealbag-automaten, daar blijft het aantal storingen beperkt. Voor het storten van losse biljetten zijn ondernemers aangewezen op de bijna 1.500 stortautomaten.

Online check

Geldmaat, dat voor de grote banken de automaten onderhoudt, raadt mensen aan om vooraf op hun website te controleren of de automaat het doet. Het bedrijf belooft dat de grootste problemen in de loop van december opgelost zijn. Rond kerst wordt er vaker contant geld gestort en opgenomen, vaak omdat mensen een eindejaarsuitkering hebben gekregen.

Geldmaat wijst erop dat er meer automaten zijn waar je kunt storten dan volgens gemaakte afspraken verplicht is. Daarom is ervoor gekozen automaten uit te houden als ze weinig gebruikt worden of als er genoeg alternatieven in de buurt beschikbaar zijn.

"We hebben afspraken met Geldmaat gemaakt en die worden niet gehaald", zegt Jacco Vonhof van MKB Nederland. "We vinden dat het veel beter moet. Er komt een verplichting voor ondernemers aan om contant geld aan te nemen. Vóór die invoering moet dit wel opgelost zijn."

Vaker werkende automaat

Er zijn ook veel storingen bij het opnemen van geld. Geldmaat is nog druk bezig met het oplossen van die problemen. Personeel wordt vooral daar ingezet.

In het algemeen lukt het Geldmaat om de problemen bij de automaten terug te dringen. In september was nog gemiddeld 5,7 procent van de automaten waar je geld kunt opnemen in storing, in november was dat gemiddeld 4,7 procent. Dat is nog altijd hoger dan de afgesproken norm van 2,5 procent.