De Nieuwe Kolk in Assen nu weer dupe van daklekkage

Ondertussen worden ook de betonnen vloerplaten in het gebouw extra versterkt. De constructie is dezelfde als die van de ingestorte parkeergarage van Eindhoven Airport drie jaar geleden. BAM bouwde die garage. Het bouwbedrijf realiseerde in Assen in 2012 ook de bouw van De Nieuwe Kolk. Voor de zekerheid is nu een verstevigingsoperatie gaande.

Het lekke dak speelt DNK sinds vorig jaar parten. Op het dak van het cultuurgebouw lag sedum en vorig jaar is dat compleet vervangen. Sindsdien is er sprake van lekkage. Maar de exacte oorzaak blijkt lastig te vinden.

Oorzaak nog achterhalen

"We krijgen de lekkage niet onder controle. Daarom hebben we als Vereniging van Eigenaren (VVE) besloten het sedum en grind eraf te halen, evenals de zonnepanelen, om het dak te inspecteren en te achterhalen wat de exacte oorzaak is", aldus woordvoerder Claudia Mulder namens de gemeente Assen. Of het lek is ontstaan bij de vervanging van het sedum staat volgens de gemeente nog niet vast.

De gemeente zit samen met woningcorporatie Actium in de VVE. Assen gaat over het theater-, bioscoop-, zalen- en kantoorgedeelte. Actium verhuurt een aantal commerciële ruimtes in het gebouw en is eigenaar van een appartementencomplex.

Het sedumdak van De Nieuwe Kolk wordt in rolletjes weer afgevoerd (Rechten: RTV Drenthe)

Wie verantwoordelijk?

Dat de dakbedekking volledig vervangen moet worden staat inmiddels wel vast. In plaats van kunststof komt er steviger dakleer op. En er komt geen sedum meer terug op het dak. Wie verantwoordelijk is voor de lekkage en daarmee ook voor alle kosten, dat moet het inspectierapport straks nog uitwijzen. De kosten van de dakreparatie zijn ook nog niet bekend.

Er zijn tijdelijke camera's op het dak geplaatst om alle werkzaamheden vast te leggen, en er zeker van te zijn dat door het verwijderen van sedum en grind het dak niet nog meer schade oploopt. "Ze zijn gericht op de werkzaamheden en woningen en galerijen worden niet in beeld gebracht", aldus Mulder, nadat sommige bewoners zich afvroegen hoezeer ze in hun privacy geschaad worden. "En zodra het werk klaar is, gaan de camera's ook weer weg."

Overlast bewoners

Bewoners van het appartementencomplex bij DNK balen inmiddels van alle werkzaamheden in en op het cultuurgebouw. Zo zorgde het verwijderen van het grind van het dak afgelopen week voor de nodige herrie, omdat de kiezels van het dak gezogen werden. Daarnaast hebben sommige bewoners al wekenlang flink hinder van het geboor in de betonnen vloerplaten in De Nieuwe Kolk. Vooral zij die er pal boven boven.

De vloerplaten in het gebouw worden namelijk stuk voor stuk extra verankerd. Drie jaar geleden stortte een nieuwe parkeergarage bij Eindhoven Airport in elkaar. Uit nader onderzoek bleek dat de gebruikte bollenplaatvloer extra kwetsbaar is. Het gaat dan vooral om de aansluitingen tussen de platen. In De Nieuwe Kolk zitten dezelfde vloerplaten. Daarom worden die nu voor de zekerheid extra verstevigd. De bibliotheek in DNK moest twee weken geleden al noodgedwongen een middag dicht wegens wateroverlast. Bij het boren in de vloerplaten was een sprinklerinstallatie geraakt.

Klus duurt langer

Afgesproken is dat er alleen van 8 tot 13 uur aan de vloeren geboord wordt, om de overlast zoveel mogelijk te beperken. Maar nu blijken de werkzaamheden ook nog tegen te zitten, waardoor de klus langer duurt en bewoners nog een week langer in de herrie zitten. Hoelang de reparatie aan het dak van DNK nog duurt, is onduidelijk.

Al eerder bouwfoutjes

Het is niet voor het eerst dat er sprake is van bouwfoutjes in DNK. In 2013 kwam een deel van het plafond in de bibliotheek naar beneden, waarna er inspectie volgde van het hele plafond. In 2014 werden in beide theaterzalen de podiumvloeren vervangen. Er bleek een constructiefout te zijn gemaakt bij de bouw, waardoor de vloeren te zwak waren. En in 2015 stortte een deel van het systeemplafond in de parkeergarage naar beneden, waardoor tientallen auto's niet uit de garage konden. BAM heeft destijds alle reparatiekosten voor haar rekening genomen.

