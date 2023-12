Voormalig commandant 43 Gemechaniseerde Brigade in Havelte wordt Commandant Landstrijdkrachten

Jan Swillens, voormalig brigade-generaal van de 43 Gemechaniseerde Brigade in Havelte, wordt vanaf 8 maart de nieuwe Commandant Landstrijdkrachten. Hij is op dit moment nog directeur van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD).

Swillens begon in 1985 zijn militaire loopbaan op de Koninklijke Militaire Academie in Breda. In de daaropvolgende jaren diende hij onder meer bij het Korps Commandotroepen, de pantserinfanterie en de luchtmobiele brigade. Van 2015 tot 2019 stond hij aan het roer bij de 43 Gemechaniseerde Brigade. In totaal werd hij twee keer uitgezonden naar Afghanistan.