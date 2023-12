Emmer wijk Angelslo heeft in 2025 een gloednieuw wijkcentrum

Als alles volgens plan verloopt, dan is de Emmer wijk Angelslo eind 2025 een wijkcentrum rijker. Vandaag werden de handtekeningen geplaatst tussen de gemeente Emmen, stichting Wijkcentrum Angelslo en de Aldi. De Duitse grootgrutter komt namelijk ook bij het pand in.

Het nieuwe wijkcentrum komt in plaats van de locatie langs de Statenweg. Volgens wethouder René van der Weide van de gemeente Emmen is het huidige wijkcentrum sterk verouderd en niet meer van deze tijd. "De energielasten zijn onhoudbaar en nieuwbouw is al jaren een sterke wens voor deze belangrijke voorziening voor Angelslo."

'Sloop eerste helft 2024'

De Stichting Wijkcentrum Angelslo is er maar wat blij mee, laat voorzitter Jan de Boer weten: "Nu de overeenkomst is getekend en de vergunning is aangevraagd, kunnen we kijken naar concrete stappen. We hopen dat het oude gebouw gesloopt kan worden in de eerste helft van 2024 en dat de nieuwbouw kan starten na de zomer van 2024."