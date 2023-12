In Assen heeft aan het einde van de middag een kop-staartbotsing plaatsgevonden op de Balkenweg, de N371. Drie auto's zijn vlakbij de rotonde met de Hoofdvaartsweg tegen elkaar gebotst. Een persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht.

De weg tussen Assen en Bovensmilde is hierdoor afgesloten voor verkeer. Omdat het spits is, is het erg druk op de weg. Het verkeer op de Balkenweg loopt daarom vast.