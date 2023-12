'Sloop Klabbe start voor zomer 2024'

De oude Klabbe wordt sinds dit jaar niet meer gebruikt. Het vijftig jaar oude pand is buiten gebruik nu de gelijknamige opvolger aan het Creel, in het dorpshart, afgelopen najaar de deuren opende. Op het terrein bevond zich de horecazaak van de familie Abeln die in 2010 afbrandde en een oud kerkje.

Wethouder René van der Weide laat weten dat er eerst ecologisch onderzoek wordt gedaan voor het gesloopt kan worden, dat moet twee keer. "Dit najaar hebben we de eerste ronde al gehad. Daar kwam niets noemenswaardig uit", legt hij uit. De tweede ronde is dit voorjaar. "Daarna kunnen we over op sloop en ik ga er vanuit dat dit voor de zomer van 2024 gaat gebeuren."