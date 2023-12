Ben Timmermans stopt als directeur van Avitec

Directeur Ben Timmermans heeft zijn aandelen in het ingenieursbedrijf Avitec aan vijf medewerkers verkocht. Dat bedrijf uit Nieuw-Buinen werd, met hem aan het roer, in 2019 verkozen tot Drents onderneming van het Jaar. Bovendien is hij met zijn bedrijf betrokken geweest bij de aanleg van het grootste zonnepark in Nederland.