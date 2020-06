Asser evenementenbouwer loopt tienduizenden euro's mis door niet doorgaan TT

Omdenken

In een normaal jaar is Everts met zijn bedrijf verantwoordelijk voor het opbouwen van podia op zo'n veertig locaties in en rondom Assen. Zowel in de binnenstad als op de TT-campings. Maar door corona is alles anders, al gaat de eigenaar niet bij pakken neerzitten: "Het is even wennen, maar je moet omdenken en vooral kijken naar de mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden."

Het podiumbouwbedrijf heeft nu een aantal kleinere klussen voor Drentse ondernemers. Zo bouwden Everts en collega's een tent aan de kop van de vaart in Assen, plaatsten een triagetent bij het Wilhelminaziekenhuis en monteerden schermen bij kapperszaken zodat klanten veilig naar binnen kunnen. "Ik heb twee fulltimers in dienst en zo kunnen ze aan het werk blijven. Je merkt nu dat de creativiteit goed van pas komt om andere klussen te doen en toch nog geld te verdienen."

Heimwee

Ondanks de andere klussen heeft Everts wel heimwee naar de TT-feesten. "Natuurlijk, daar verlang je wel naar. Het is altijd heerlijk om nu volle bak te werken en te genieten van alles wat je mogelijk maakt. Je leeft daar normaal gesproken naartoe."

Toch heeft deze periode van 'rust' ook voordelen, vindt Everts. "Ik merk nu ineens hoeveel ik kan doen als ik niet de hele dag werk. Dat begint met uitslapen, maar ook andere activiteiten ondernemen. Dat is heerlijk. Toch ben ik niet te stoppen hoor, we gaan gewoon door!"