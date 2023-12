Glijpartijen en ongelukken door sneeuwval

Vanwege de sneeuw en gladheid zijn er op verschillende plekken in Drenthe ongelukken gebeurd. Zo gleed een auto van de weg op de Veenhoverdijk in Gieten.

De auto kwam in de sloot tot stilstand. In het voertuig zaten een vrouw en twee kinderen, op weg naar school. De vrouw raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht voor controle. De twee kinderen bleven ongedeerd.