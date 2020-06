Assenaar opnieuw verdacht van misbruik: celstraf geëist

Het slachtoffer vond het leuk om met de Assenaar, een collega van zijn vader, mee te gaan op de vrachtwagen. Hij ging vier keer met de vrachtwagenchauffeur op pad. De laatste keer was in oktober 2015, toen de jongen net 16 was geworden.

Logeren

De tiener sliep toen bij de verdachte, omdat ze de volgende ochtend heel vroeg weg moesten. Hij vertelde dat de man hem vroeg om bij hem in bed te slapen. Dat deed hij. Die nacht werd hij naar eigen zeggen meerdere keren seksueel misbruikt.

De Assenaar vertelde vandaag in de rechtbank dat de jongen zelf graag bij hem in bed wilde, omdat hij een waterbed had. Hij ontkende dat hij de jongen had aangeraakt.

Eerdere slachtoffers

De jongen realiseerde zich dat het niet normaal was wat hem was overkomen toen hij via zijn vader hoorde dat twee andere jongens aangifte tegen de verdachte hadden gedaan vanwege jarenlang misbruik. Die jongens waren de pleegzoon van de verdachte, en de broer van de pleegzoon.

Daarvoor werd hij in het najaar van 2015 aangehouden en in 2017 door het hof in Leeuwarden veroordeeld tot een deels voorwaardelijke gevangenisstraf van twee jaar. Die slachtoffers - ook tieners - nam hij regelmatig mee in zijn vrachtwagen naar het buitenland en daar vond het misbruik ook plaats. De man heeft dat wel deels bekend.

Lang gezwegen

Het nieuwe slachtoffer, dat inmiddels 20 jaar is, praatte lange tijd niet over wat hem was overkomen, maar nam in 2017 zijn leidinggevende op het werk in vertrouwen. Zij ging samen met hem naar de politie. De zaak zou vorig voorjaar al door de Asser rechtbank worden behandeld, maar werd toen uitgesteld, omdat de verdachte nog psychisch onderzocht moest worden.

De psycholoog concludeerde dat de Assenaar een seksuele stoornis heeft met een voorkeur voor jongere jongens. Hij is verminderd toerekeningsvatbaar verklaard. De officier van justitie wil dat de man reclasseringstoezicht krijgt en zich na zijn celstraf laat behandelen. Zijn advocaat vroeg vrijspraak wegens gebrek aan bewijs.

De rechter doet op 7 juli uitspraak.

