1 jaar cel voor maken drugs in chemisch lab in boerenschuur Odoornerveen

Het drugslab in Odoornerveen werd in april gevonden (Rechten: Persbureau Meter)

Drie mannen uit Gelderland zijn allemaal veroordeeld tot één jaar gevangenisstraf voor betrokkenheid bij een drugslab in Odoornerveen. In het lab, dat op 10 april vorig jaar werd ontdekt, werd een grondstof gemaakt om speed te produceren.

De mannen van 31 uit Arnhem, 43 uit Wageningen en 57 jaar uit Renkum hebben alle drie ontkend dat ze wisten dat in de schuur - die achter een boerderij stond - een drugslab zat. De Arnhemmer verklaarde twee weken geleden tijdens de rechtszaak dat een vriend van hem uit Emmen hem had gevraagd om puin te ruimen. De verdachte uit Wageningen zei dat hij gevraagd was om timmerwerk te verrichten in de schuur en de man uit Renkum moest naar eigen zeggen een pomp vervangen.

Hij verklaarde als enige dat hij op de ochtend van 10 april door de man uit Wageningen was opgepikt en dat ze samen in een auto, met nog een derde man erbij, naar Drenthe waren gereden. De andere twee ontkenden dat ook.

Schuur omsingeld

De politie kwam het lab in de schuur op het spoor tijdens een onderzoek in Oost-Nederland. Toen agenten op de ochtend van 10 april bij de boerderij kwamen om een inval te doen, wees de boer ze op een van de schuren en zei dat 'de jongens' binnen waren.

Binnen kwamen de drie mannen niet af op commando's van de politieagenten. En omdat die al snel doorhadden dat er gevaarlijke stoffen in de schuur waren, besloten ze naar buiten te gaan om op ondersteuning te wachten van de collega's die het lab konden ontmantelen. Ondertussen omsingelden ze buiten de schuur, zodat de mannen niet konden ontsnappen. Het trio kwam niet lang daarna uit zichzelf naar buiten.

Nog een drugslab

De twee jongste mannen waren voorwaardelijk vrij, nadat eind 2017 een drugslab was gevonden in Zuidwolde, waar zij ook bij waren. Na de ontdekking van het lab in Odoornerveen zaten de twee vast tot december vorig jaar. Sindsdien zijn ze vrij. De man uit Renkum was al eerder vorig jaar vrijgelaten.

De maanden dat de drie in voorarrest hebben gezeten worden afgetrokken van de celstraf die ze nu hebben gekregen. Volgens de rechtbank is er genoeg bewijs dat de drie hebben samengewerkt bij de productie van drugs in Odoornerveen. Twee weken geleden hoorden de jongste verdachten vijftien maanden cel tegen zich eisen en de man uit Renkum tien maanden, omdat zijn rol volgens het OM beperkter zou zijn geweest. De rechtbank maakt geen onderscheid.

De mannen uit Arnhem en Wageningen, die ook verdacht worden van betrokkenheid bij het drugslab in Zuidwolde, moeten ook daarvoor nog voor de rechter verschijnen. Die zaak dient in Arnhem. Wanneer is nog niet bekend.

