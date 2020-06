Vereerd met buizerdnest in de tuin

"Ik vind het vrij bijzonder dat de buizerds in mijn tuin nestelen", zegt Doddema. De meeste mensen komen inderdaad niet verder dan musjes in de dakgoot of koolmeesjes in een nestkast. Buizerds zijn van een heel andere orde." Doddema heeft dan wel de ruimte, maar toch verbaast het haar, omdat iets verderop nog veel meer ruimte is. "De tuin is zo'n vierduizend vierkante meter en er is allemaal boerenland om mij heen. Een kilometer verderop is het Hijkerveld."

'Houden mij scherp in de gaten'

"Er zijn hier altijd al buizerds geweest, ik woon er al dertig jaar. Nu is er voor het eerst een nest, ik voel me vereerd. Er zitten twee jongen in, ze strekken de vleugels wel, maar vliegen nog niet. Ze houden mij scherp in de gaten als ik om de boom heenloop. Maar ze doen niets, de ouders ook niet. Ook niet als ik met de zitmaaier de tuin ga grasmaaien en in de buurt van hun boom kom. Ook de andere vogeltjes in de tuin storen zich er niet aan."

Doddema brengt nu vele uren door met verrekijker en fototoestel. "Ik vind het indrukwekkend. De jongen zijn al net zo groot en dik als moeders. Maar ze vliegen nog niet. Vandaag zag ik wel dat een van de jongen op een tak naast het nest is gaan zitten." Als ze eenmaal uitgevlogen zijn, mogen ze van Doddema wel weer terugkomen in haar tuin. "Het schijnt dat buizerds hetzelfde nest meerdere jaren gebruiken. Van mij mogen ze blijven!"