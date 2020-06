200 lachgaspatronen gevonden bij HHCombi

Hoe ze daar terecht zijn gekomen, weet hij niet. Maar Volkers denkt niet dat alle tweehonderd daar zijn gebruikt. "Ik heb het idee dat ze gedumpt zijn, maar misschien dat er ook een samenscholing is geweest."

De lachgaspatronen werden gevonden door een kleinkind van een van de bestuursleden. HHCombi besloot daarop contact te zoeken met politie en gemeente. "Ik weet nog niet of het contact met de politie al gelegd is, maar met de gemeente wel."

Volkers hoopt dat de gemeente ideeën heeft over hoe de vereniging hiermee om kan gaan, want bij HHCombi zijn ze hier niet mee bekend. "Dit is voor ons ook nieuw", legt de voorzitter uit. "Het wordt tegenwoordig steeds meer gebruikt, begrijp ik."

Wat is lachgas?

Lachgas is een kleur- en geurloos gas, de werkzame stof is distikstofmonoxide (N2O). Meestal is het verkrijgbaar in lachgaspatronen (bijvoorbeeld slagroomspuiten), maar op feesten en festivals kun je een ballon kopen, die volgespoten is met lachgas. Het gas krijg je binnen door je mond aan de ballon te zetten en in en uit te ademen.

Het inhaleren van lachgas veroorzaakt een korte, sterke roes. De effecten voel je vrijwel meteen: het voelt alsof je bijna je bewustzijn verliest, ook kun je duizelig worden. Wat je hoort, ziet en voelt lijkt in elkaar over te lopen. Soms hoor je een gonzend geluid en krijg je het gevoel helemaal weg te zakken. Soms krijg je lachbuien. Het effect houdt een aantal minuten aan. Veel gemeenten zitten met lachgas in hun maag en proberen het middel te verbieden.