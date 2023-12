Assenaren kunnen wapens anoniem en straffeloos inleveren

Gemeente Assen en de politie roepen inwoners op om op 11 en 12 december hun wapens in te leveren. De focus ligt op steek-, slag- en stootwapens. Het inleveren van wapens is straffeloos en anoniem.

De laatste jaren neemt het wapenbezit onder de jeugd en jongvolwassenen toe. Door diverse incidenten met wapens is er sinds juni 2023 in het centrum van de Drentse hoofdstad een messenverbod en is eind november de binnenstad aangewezen als veiligheidsrisicogebied.

Burgemeester Marco Out hoopt met de inleveractie zijn stad veiliger te maken: "Veel jongeren staan onvoldoende stil bij de gevolgen van hun gedrag. Ze denken dat het stoer is een wapen te dragen. Of dat ze een wapen nodig hebben om zich te verdedigen als ze aangevallen worden. Maar wapens bieden een schijnveiligheid. Met een wapen op zak ga je bijvoorbeeld minder snel een ruzie uit de weg."

Anoniem, onbestraft en met nazorg

De inleveractie richt voornamelijk zich op steek-, slag en stootwapens. Deze kunnen volgende week anoniem en straffeloos worden ingeleverd op het politiebureau aan de Weiersstraat in Assen.Vaart Welzijn is ook betrokken bij de inleveractie.Na het inleveren van wapens kunnen jongeren in gesprek met een jongerenwerker.

Voor het inleveren van vuurwapens, munitie, explosieven of nepvuurwapens gelden andere regels. Wie daar vanaf wil moet eerst een afspraak maken.

Goede vangst